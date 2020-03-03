Догнать Москву Вашингтон рассчитывает через 5 лет

США сами виноваты в том, что Россия и Китай обогнали их в сфере разработок гиперзвукового вооружения. Об этом заявил глава исследовательских программ Минобороны США Марк Льюис.

По его словам, Москва стала развивать гиперзвуковые технологии одновременно с Вашингтоном, положив в основу наработки периода холодной войны. Какое-то время Пентагон лидировал в этой сфере. Но потом власти приняли решение оставить данную тему, и Америка утратила первенство даже по сравнению с Китаем, который подключился к гонке вооружений гораздо позже, но сразу начал с крупных финансовых вливаний, приводит "Звезда" слова Льюиса.

Теперь Вашингтон намерен взять реванш и вернуть себе военное преимущество и в воздухе, и в океане, и в космосе. Разработка нового вооружения ведется, рассказал замдиректора программы гиперзвукового оружия Пентагона Майк Уайт. Это будет гиперзвуковая крылатая ракета воздушного базирования, которую смогут доставлять различные носители.

Первые полетные испытания новой техники запланированы в США на середину 2000-х годов. То есть через пять лет Америка рассчитывает вернуть себе звание самой мощной военной державы в мире.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что впервые в истории Россия превратилась из "догоняющего" в оборонной сфере в глобального лидера.