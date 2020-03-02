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Современные ударные комплексы дали преимущество РФ перед остальными странами

Современные ударные комплексы дали преимущество РФ перед остальными странами
Президент РФ назвал это важным эелементом системы сдерживания

Впервые в истории Россия перестала играть роль догоняющего в глобальной оборонной сфере. На это указал президент РФ Владимир Путин, комментируя состояние оружейной отрасли.

Он отметил, что Москва придерживается курса на сокращение размера военного бюджета и сейчас занимает всего седьмое место по тратам на вооружение, ее обогнали по этой статье расходов даже Токио и Париж. При этом по эффективности оснащения национальной армии РФ лидирует.

"Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они (другие страны – прим. ред.) догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда", – подчеркнул Путин в интервью ТАСС.

По словам президента, это важный элемент системы сдерживания. Поскольку Россия не хочет ни с кем воевать, она создала такую ситуацию, чтобы "никому в голову не пришло воевать с нами".

Ранее Вашингтон объявил о выделении большого финансирования на разработку современного ядерного вооружения и отказался от переговоров по продлению договора СНВ-3.

Николай ВИКТОРОВ

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