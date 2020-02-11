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США вступили в ядерную гонку с Россией

США вступили в ядерную гонку с Россией
Фото: Утро.ру
Америка потратит сотни миллиардов на супербыстрые ракеты

США выделят огромные деньги на создание мощного ядерного вооружения. Об этом заявил президент Дональд Трамп на встрече с губернаторами. По его словам, Россия и Китай первыми начали эту ядерную гонку, и сейчас они уже готовы остановить такое "сумасшествие". Но до подписания конкретных договоренностей Белый дом не поддастся на уговоры.

"Россия и Китай хотят договориться с нами о прекращении безумной траты миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но пока у нас не будет единого соглашения, единственное, что будет делать США, – это создавать самую сильную ядерную силу в мире", – подчеркнул Трамп.

В частности, упор будет сделан на создание супербыстрых ракет для доставки боеголовок. По словам главы Белого дома, Америка уже располагает "огромным количеством" современных ракет, которые развивают скорость в четыре – семь раз выше обычных. Но у России такие тоже есть, подтвердил Трамп, кстати, допустив, что Москва в свое время получила данные по этим технологиям от администрации экс-президента США Барака Обамы. "Это очень плохо", – признал он.

В результате Вашингтон "вынужден" выделить "огромные 740 миллиардов долларов для военных", чтобы у США было "все самое лучшее".  

"У нас будет очень хороший бюджет с очень мощным военным бюджетом, потому что у нас нет выбора", – констатировал Трамп.

США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке в августе 2019 года. Условием переговоров по новому аналогичному соглашению Вашингтон назвал участие третьей стороны – Пекина.

Насчет Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в 2021 г., США также предупреждают, что пока не готовы говорить о его продлении.

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Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости дна
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. Они не могут жить и работать без утопических бредней мирового
заговора и кнута. Им как воздух нужна гордость за великое государство и
мессианская кичливость, вкупе с подлым страхом перед начальством любого уровня.
Рабы хрен знает в каком поколении, они тоскуют по настоящему хозяину. Быдло не
перевоспитать. Дураков история не учит..
новости дна
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были жертвами царской и советской России, а потом стали
соучастниками ее кровавой фантасмагории. Соучастниками безвременья. Вопрос в
том, достаточно ли сейчас среди московитов тех, кто смертельно устал от России,
кому на ее месте необходима другая страна или даже несколько стран -
демократических и современных? Пока видно, что кацапы в большинстве своем
остаются коллективным имперско-большевистским хамом. Этим ублюдкам Сталина не
хватает, без него их жизнь ущербна, неполна. Они знают: только новый Сталин
соберет их невнятное, распадающееся существование, свяжет его стратами смыслов
и стимулов.
новости дна
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Мордор не переделать. Россию можно лишь упразднить. Она
никогда не станет европейской и демократической. Как бы ни прикрывалась
Московия флером европеизма, она всегда будет нести в себе зло тирании и
агрессии, дикую гикающую степь. Пессимисты утверждают, что не переделать и
большинство московитов. Массовый психотип сформирован, он необыкновенно
устойчив. Народ опять хочет любить Сталина-Путина и праздновать 9 мая. А,
значит, он снова готов быть рабочей скотиной и пушечным мясом. После всего, что
было в ХХ веке пора трезво взглянуть на Россию-Московию и кацапов, которые
изначально были жертвам
Гость
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Гость
Скоро избавят Мир от этой раковой опухоли под названием паРАША! Ведь в последние 20 лет новейшей Истории, да в приципе, по большому счету, с момента возникновения этой клоаки: нет НИ ЕДИНОЙ грязной истории в Мире, в которой бы не были замешаны эти подонки! Ставили их на колени (и не раз), да потом жалели, а мрази, быдло- всегда человечность, доброту, воспринимают как слабость. В этот раз- никакой жалости: пусть получают, нечисть, что заслужили! Сколь веревочка не вейся... Их преступления переполнили чашу терпения людей на Земле и Бога на Небе!
Да ты прям поэт, ёпта! Как спел то нам тут, нечисть!
Гость
Ответить
Гость
Скоро избавят Мир от этой раковой опухоли под названием паРАША! Ведь в последние 20 лет новейшей Истории, да в приципе, по большому счету, с момента возникновения этой клоаки: нет НИ ЕДИНОЙ грязной истории в Мире, в которой бы не были замешаны эти подонки! Ставили их на колени (и не раз), да потом жалели, а мрази, быдло- всегда человечность, доброту, воспринимают как слабость. В этот раз- никакой жалости: пусть получают, нечисть, что заслужили! Сколь веревочка не вейся... Их преступления переполнили чашу терпения людей на Земле и Бога на Небе!
Раковая опухоль у тебя в скворешнике твоем, дебилоид!
Гость
Ответить
Гость
Скоро избавят Мир от этой раковой опухоли под названием паРАША! Ведь в последние 20 лет новейшей Истории, да в приципе, по большому счету, с момента возникновения этой клоаки: нет НИ ЕДИНОЙ грязной истории в Мире, в которой бы не были замешаны эти подонки! Ставили их на колени (и не раз), да потом жалели, а мрази, быдло- всегда человечность, доброту, воспринимают как слабость. В этот раз- никакой жалости: пусть получают, нечисть, что заслужили! Сколь веревочка не вейся... Их преступления переполнили чашу терпения людей на Земле и Бога на Небе!
Слыш ты далба...бина редкостная, тебе к психиатру нужно срочненько!
Гость
Ответить
Скоро избавят Мир от этой раковой опухоли под названием паРАША! Ведь в последние 20 лет новейшей Истории, да в приципе, по большому счету, с момента возникновения этой клоаки: нет НИ ЕДИНОЙ грязной истории в Мире, в которой бы не были замешаны эти подонки! Ставили их на колени (и не раз), да потом жалели, а мрази, быдло- всегда человечность, доброту, воспринимают как слабость. В этот раз- никакой жалости: пусть получают, нечисть, что заслужили! Сколь веревочка не вейся... Их преступления переполнили чашу терпения людей на Земле и Бога на Небе!
Гость
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СЛОН И МОСЬКА
О том, что Россия – один сплошной муляж, как Т14 "Срамота"говорили давно. И президент в ней фейковый, и парламент, и суды, и министры теперь решили поменять и подмять под себя конституцию,
Menes
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Ето Россия вступила в ядерную гонку против всего мира, еще несколько лет назад, с помпой, освятив ядерную ракету "Сатана". россияне больше верят равву Яхве (Кирилу) которьій с помпой поет победоносньіе молебни.
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