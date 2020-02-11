Америка потратит сотни миллиардов на супербыстрые ракеты

США выделят огромные деньги на создание мощного ядерного вооружения. Об этом заявил президент Дональд Трамп на встрече с губернаторами. По его словам, Россия и Китай первыми начали эту ядерную гонку, и сейчас они уже готовы остановить такое "сумасшествие". Но до подписания конкретных договоренностей Белый дом не поддастся на уговоры.

"Россия и Китай хотят договориться с нами о прекращении безумной траты миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но пока у нас не будет единого соглашения, единственное, что будет делать США, – это создавать самую сильную ядерную силу в мире", – подчеркнул Трамп.

В частности, упор будет сделан на создание супербыстрых ракет для доставки боеголовок. По словам главы Белого дома, Америка уже располагает "огромным количеством" современных ракет, которые развивают скорость в четыре – семь раз выше обычных. Но у России такие тоже есть, подтвердил Трамп, кстати, допустив, что Москва в свое время получила данные по этим технологиям от администрации экс-президента США Барака Обамы. "Это очень плохо", – признал он.

В результате Вашингтон "вынужден" выделить "огромные 740 миллиардов долларов для военных", чтобы у США было "все самое лучшее".

"У нас будет очень хороший бюджет с очень мощным военным бюджетом, потому что у нас нет выбора", – констатировал Трамп.

США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке в августе 2019 года. Условием переговоров по новому аналогичному соглашению Вашингтон назвал участие третьей стороны – Пекина.

Насчет Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в 2021 г., США также предупреждают, что пока не готовы говорить о его продлении.