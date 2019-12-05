Россия разослала всем заинтересованным сторонам соответствующее послание

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва может до конца 2019 г. в срочном порядке решить вопрос о продлении Договора СНВ-3. По его словам, все предложения РФ находятся на столах у наших партнеров, но ответной реакции пока нет.

Об этом лидер страны говорил на совещании по развитию ВМФ России.

"Хочу еще раз подтвердить позицию Российской Федерации. Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить Договор СНВ-3, чтобы не было потом никакого двойного, тройного толкования по поводу нашей позиции. Говорю это официально", – цитирует "Интерфакс" главу государства.

Путин отметил, что на сегодняшнем совещании будет обсуждаться тема возможности противопоставления "всем недружественным шагам" и поиску оперативных решений, которые были бы наиболее приемлемы и наименее затратны.

Напомним, подписанный в 2010-м и вступивший в силу в феврале 2011-го Договор СНВ-3 заканчивается 5 февраля 2021 года. В Вашингтоне полагают, что в нынешнем формате он устарел и его продление маловероятно.