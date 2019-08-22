США назвали условие для продления СНВ-3

Вашингтон настаивает на том, чтобы в новое соглашение вошли новые разработки Москвы

Соединенные Штаты могут продлить заканчивающийся в 2021 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, более известный как СНВ-3. Однако России это будет стоить нового оружия.

Все разработки следует включить в соглашение, выдвинул ультиматум глава Пентагона Марк Эспер, намекая, что Москва развязывает новую гонку вооружений. РФ, по его мнению, наращивает ядерный потенциал, чтобы соперничать с Америкой.

"Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим – послушайте, если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия", – заявил Эспер в эфире Fox News.

По словам министра обороны США, главный конкурент заокеанской державы располагает крылатыми ракетами, существование которых противоречит расторгнутому 2 августа ДРСМД. Ядерные боеголовки, не сомневается собеседник телеканала, смотрят в сторону Европы, уточняет телеканал "360".

"В этом нет ничего хорошего", – цитирует главу военного ведомства НСН.

Между тем американский офицер оставил открытым вопрос о том, каким образом оружие из двух разных ракетных договоров он объединил в одно соглашение, уточняет "URA.RU".

Напомним, в понедельник, 19 августа Пентагон похвастался испытаниями запрещенной ДРСМД крылатой ракеты, которые проводились днем ранее. В России данный факт сочли доказательством того, что Вашингтон за спиной Москвы создавал новое оружие и в то же время искал повод, чтобы разорвать ракетный договор.