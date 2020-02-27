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США отказались обсуждать с Россией ограничения по вооружению

США отказались обсуждать с Россией ограничения по вооружению
Фото: Bernhard Classen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Существование СНВ-3 оказалось под вопросом

США отказались от переговоров о продлении срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

Скорее всего, мир скоро останется без фактора сдерживания России и США от гонки вооружений. Поскольку действующий договор СНВ-3 рассчитан до февраля 2021 г. и его продление американцы не хотят даже обсуждать, а новое соглашение за оставшийся год выработать невозможно "даже при желании сторон", приводит слова дипломата РИА "Новости".

Впрочем, Вашингтон демонстрирует как раз обратное желание – он стремительно уничтожает все рамки, требующие от него отказа от излишней милитаризации. В августе 2019 г. по инициативе американской стороны прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Помимо этого, в США отказались ратифицировать соглашение о запрещении ядерных испытаний и заявили о планах разметить оружие в космосе. 

Ранее стало известно, сколько денег американцы готовы потратить на создание суперсовременных ракет.

Николай ВИКТОРОВ

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