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Легенду холодной войны перебросили в Крым

Легенду холодной войны перебросили в Крым
Фото: Wikipedia
Ту-142 отправили на Черноморское побережье в связи с обострением ситуации в Сирии

Дальний противолодочный самолет Ту-142 из состава Северного флота прилетел в Крым, чтобы принять участие в учениях вместе с самолетами Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службы ЧФ.

Кроме "Русских медведей" в маневрах участвуют три Су-30СМ и два Су-24М, а также заправщик Ил-78. Стоит отметить, что Ту-142 в Крыму – очень редкий гость. Обычно эти самолеты выполняют полеты над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Однако в связи с обострением ситуации в Сирии, Минобороны, видимо, на всякий случай решило отрепетировать противодействие группировке НАТО в Черном море.

ВМС Турции обладают дюжиной дизель-электрических подлодок немецкой постройки, которые представляют опасность для российских кораблей. Ту-142 может работать как над Черным, так и над Средиземным морем. В Крыму огромный самолет, скорее всего, будет базироваться в Бельбеке, а в Сирии – на базе Хмеймим.

Александр ИЛЬИН

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