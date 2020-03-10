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Су-34 отбили атаку МиГ-31 в Сибири

Су-34 отбили атаку МиГ-31 в Сибири
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Пилоты МиГов опробовали радары на "сушках"

В Красноярском крае провели воздушные дуэли между Су-34 и перехватчиками МиГ-31. По легенде, эскадрилья истребителей-бомбардировщиков "Сухого" собиралась нанести ракетно-бомбовый удар по крупным промышленным и военным объектам Сибири. Но навстречу им по боевой тревоге поднялись в воздух шесть перехватчиков.

Чем окончилось воздушное противостояние, не сообщается, однако, как заявил в интервью "Пятому каналу" командир звена истребителей-бомбардировщиков Су-34 Денис Хитров, у МиГ-31 очень хороший локатор, поэтому "они видят достаточно далеко, и с ними сложно бороться".

Все маневры выполнялись на достаточно высоких скоростях – до 2000 км/час. А метель еще больше усложняла задачу пилотам. Стоит отметить, что у Су-34 максимальная скорость 1900 км/ч, поэтому, вероятно, речь идет о МиГ-31, для которого 2 Маха – это крейсерская скорость.

Для защиты от МиГ-31 у более современного Су-34 есть ракеты класса "воздух – воздух" Р-73, Р-27, а также РВВ-АЕ с моноимпульсной допплеровской активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН). Кроме того, "утенок" превосходит МиГ в маневренности, однако у последнего солидное преимущество в скорости, а также солидный "бонус" в виде ракет большой дальности Р-33.

Александр ИЛЬИН

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