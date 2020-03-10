У F-35 нашли новые проблемы
В F-35, который в Пентагоне называют лучшим истребителем в мире на данный момент, нашли очередную проблему.
Согласно отчетам, которые оказались в распоряжении Defense News, при наборе максимальной скорости до 1,6 Маха, горячий выхлоп из форсажной камеры плавит ридиопоглощающее покрытие хвоста самолета. Как установили военные, оно "вздувается и пузырится". Похожая проблема вскрылась у F-22 в Сирии, когда из-за жары и пыли и истребителя стало отслаиваться специальное покрытие.
В случае с F-35 все даже серьезнее. Из-за высокой температуры оказались повреждены даже датчики в хвостовой части. Недостатки обнаружили у F-35B и F-35C, поэтому летчикам этих истребителей даже ввели ограничения – 80 секунд на скорости 1,3 Маха и 40 секунд на 1,4 Маха для F-35B. И 50 секунд на скорости 1,3 Маха для F-35C.
После форсажа летчиков обязали минимум три минуты не разгоняться, чтобы камера остыла. В воздушном бою такие ограничения могут сыграть с пилотом злую шутку, поэтому, скорее всего, они не будут соблюдать эти правила. Летчику могут поставить задачу перехватить бомбардировщик, летящий к авианосцу, а если это будет Ту-22М или Ту-160М, без форсажа не обойтись. Кроме того, скорость поможет уйти от ракет.
В Lockheed Martin уверяют, что повреждения возможны лишь на максимальных режима, к тому же, таких случаев было совсем немного. Однако тот факт, что для летчиков ввели ограничения, говорит, что проблема серьезная.
Ранее американцы рассекретили главный провал F-35.
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