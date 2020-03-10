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Подлодка с "Томагавками" пробила лед в Арктике

Подлодка с "Томагавками" пробила лед в Арктике
Фото: Petty Officer 1st Class Michael/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Субмарину пришлось "освобождать" бензопилой

В США опубликовали видео всплытия американской атомной подлодки "Толедо" класса Лос-Анджелес. Субмарина вместе с "Коннектикут" класса "Сивулф" принимает участие в арктических учениях ICEX 2020, в ходе которых подводники учатся противостоять русским в условиях лютого холода.

В ролике, который выложил в Youtube пользователь Ultimate Military Channel, хорошо видно, как лодка медленно "вырастает" из льда. Сначала появляется рубка, а затем становится виден и корпус субмарины. Позже моряки бензопилой удалили острые обломки льда, чтобы "Толедо" было легче погружаться.

Как сообщалось ранее, в трехнедельных учениях принимают участие две подлодки. Экипажи отрабатывают учебно-боевые задачи подо льдом, в том числе, нанесение уловных ракетных ударов по противнику.

Стоит отметить, что в Арктике у ВМС США только один конкурент – Россия, и пока, обладая большим ледокольным флотом у Москвы есть существенное преимущество. 

Александр ИЛЬИН

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