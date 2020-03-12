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В России придумали хитрый способ защиты подлодок

В России придумали хитрый способ защиты подлодок
Фото: mil.ru
Патрульным самолетам США будет противостоять специальный буй

В России придумали специальные буи "Бурак-М", которые глушат сигналы и мешают обнаружить подлодки с воздуха.

Как пишет газета "Известия", в данный момент новинка проходит испытания. Принцип заключается в следующем: буи выстреливают из субмарины, затем активизируются и начинают наводить помехи.

В результате подавляются все каналы связи гидроакустических буев, которые сбрасывают противолодочные вертолеты и самолеты противника.

По мнению председателя Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга – капитана первого ранга запаса Игоря Курдина, – "Бурак-М" очень полезен на флоте.

В настоящее время американцы модернизировали противолодочные самолеты Orion, у которых есть на вооружении магнитометры, радиогидроакустическая и другая эффективная аппаратура для обнаружения субмарин.

"Орионы" сбрасывают буи в район предполагаемого местоположения подлодки. А затем специальная аппаратура опускает на определенные глубины гидрофоны, которые и помогают определить точные координаты подлодки.

Однако теперь сигнал будут глушить, поэтому обнаружить российские подлодки будет еще сложнее. До этого подобные устройства на вооружение ВМФ РФ не принимались.

Александр ИЛЬИН

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