Субмарины превзойдут даже "Ясень-М"

В России создают подлодки пятого поколения, которые будут еще более совершенными по характеристикам, чем "Ясени-М" и "Бореи". Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

При этом военный не уточнил, когда новые субмарины поступят на вооружение, зато упомянул "Князь Владимир" проекта "Борей-А" и многоцелевую "Казань" проекта "Ясень-М", которые ВМФ по плану получат в этом году. Также в 2020-м ожидаются "Борей-М" – "Князь Олег" – и очередная многоцелевая "Ясень-М" – "Новосибирск".

Отдельно Евменов похвалил дизель-электрические подлодки проекта 636.6, которые показали свою эффективность в Сирии. "Это лодки одни из самых малошумных в мире и обладают высокой боевой эффективностью. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс", – приводит слова адмирала сайт "Комсомольская правда".

Под подлодкой пятого поколения, Евменов, по всей видимости, подразумевал "Лайку", работа над которой идет в КБ "Малахит". Ранее проект носил название "Хаски". Известно, что новая субмарина будет вооружена гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Кроме того, "Лайку" оснастят модульной конструкцией и единой интегрированной системой боевого управления с искусственным интеллектом.

Однако пока проект находится лишь на стадии опытно-конструкторских работ, сейчас для флота главное – получить "Бореи" и "Ясени", а затем дойдет очередь и до "Лаек".