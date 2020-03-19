"Александр Невский" мог спокойно запустить ракеты

ВМС США "потеряли" российскую атомную подлодлку "Александр Невский" проекта "Борей", когда та совершала переход с Северного флота на Тихоокеанский. Об этом в интервью газете "Взгляд" рассказал капитан 1-го ранга Василий Танковид.

По его словам, переход длился 42 дня, из которых 12 суток атомоход шел в надводном положении. Однако благодаря привлечению сил флота, а также правильному использованию возможностей крейсера и специального маневрирования, обнаружить "Александра Невского" американцам так и не удалось. ВМС США стало известно о походе только в то время, когда подлодка пришвартовалась в Вилючинске.

Низкая шумность, слабый след, оставляемый в воде – все это сыграло важную роль в походе российских моряков. "Даже форсируя Берингов пролив, где побережье США видно невооруженным глазом, мы остались не обнаруженными и прошли мимо американского континента тихо и спокойно", – подчеркнул капитан.

Маршрут проходил по Северному морскому пути, стратегическая подлодка "Александр Невский" вооружена термоядерными ракетами "Булава". В данный момент идет подготовка в передаче флоту подлодки проекта 955А "Князь Владимир", которая должна быть еще менее шумной.