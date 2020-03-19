Субмарина-убийца опробует новые системы в условиях, приближенных к боевым

Многоцелевая подлодка "Вепрь" проекта "Щука-Б" вышла в океан после ремонта и модернизации. На данный момент субмарина проходит заводские ходовые испытания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ОПК, от их итогов будет зависеть дата передачи лодки ВМФ. Изначально "Щуку-Б" хотели передать Северному флоту еще в 2016 году, однако модернизация на судоремонтном заводе "Нерпа" затянулась.

По данным источника, в процессе модернизации "по требованию заказчика было задействовано много новых систем". Подробная информация о субмарине засекречена.

Лодки проекта "Щука-Б" до сих пор составляют основу многоцелевого подводного флота России. "Ясень" пока принят на вооружение только один – "Северодвинск". Улучшенная "Казань" до сих пор проходит испытания.

На Западе считают "Щуку-Б" одной из самых опасных российских подлодок. Вооруженная крылатыми термоядерными ракетами С-10 "Гранат", субмарина может уничтожить как авианосную группировку, так сухопутные цели. С-10 сейчас заменяются на "Калибры-ПЛ". Получила ли новые ракеты "Вепрь", не сообщается.

Для уничтожения вражеских подлодок у "Щуки-Б" есть глубоководные торпеды УГСТ, электрические самонаводящиеся торпеды УСЭТ-80 и знаменитые подводные ракеты "Шквал", разгоняющиеся до скорости 370 км/час.