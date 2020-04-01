На Северный флот отправят целых пять новейших многоцелевых субмарин, осталось только их построить

Северный флот получит сразу пять подлодок "Ясень-М", в арсенале которых будут как крылатые ракеты "Калибр", так и гиперзвуковые "Цирконы". Для атомоходов построят защищенную базу со всей необходимой инфраструктурой. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны.

Сроки строительства новой базы не уточняются. Пока на Северном флоте в эксплуатации находится только одна субмарина проекта "Ясень" – головная "Северодвинск". Передача флоту улучшенной "Казани" несколько раз откладывалась. Как оказалось, на подлодке пришлось исправлять некоторые конструкционные недочеты, но какие, не разглашается.

Интересно, что до этого предполагалось, что Северный флот получит только четыре "Ясеня-М" вместе с "Северодвинском". Судя по всему, в российском командовании решили, что именно Арктика является наиболее вероятным районом противостояния России и Запада.

Пока основными многоцелевыми подлодками ВМФ РФ являются "Антеи" с П-700. Экипаж одной из них, по некоторым данным, находится на карантине из-за коронавируса, который буквально "косит" моряков по всему миру.

Так, накануне капитан авианосца "Теодор Рузвельт" подал сигнал SOS из-за зараженных COVID-19 на борту, а голландская подлодка "Дельфин" экстренно вернулась на базу по той же причине. В тесных пространствах моряки просто не в состоянии обеспечить изоляцию зараженных коронавирусом. А COVID-19 действует, как биологическое оружие.