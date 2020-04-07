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Самую тихую российскую подлодку "Лада" сделают еще опаснее

Самую тихую российскую подлодку "Лада" сделают еще опаснее
Фото: mil.ru
продолжениеВ России рассекретили особенности подлодки "Казань"
Субмарину отправили в Кронштадт в сопровождении буксира

Самая тихая российская дизель-электрическая подлодка "Санкт-Петербург" проекта "Лада" отправилась в Кронштадт, чтобы пройти модернизацию.

Как пишет FlotProm, субмарина вышла из базы на Кольском полуострове в сопровождении буксира "Памир" и весь путь проследует в надводном положении.

Самое интересное, почему лодка пройдет плановое техническое обслуживание и модернизацию, не сообщается.

Как известно, "Санкт-Петербург" – это головная субмарина проекта, которая изначально задумывалась с воздухонезависимой энергетической установкой. В ходе испытаний стало ясно, что она не выдает нужной мощности.

Уже известно, что две следующие лодки проекта – "Кронштадт" и "Великие Луки" построены с учетом недочетов головного корабля. Дальше началась путаница: сначала судостроители заявили, что это будут последние лодки проекта, а дальше будут строить серию "Калина".

Но летом прошлого года на форуме "Армия-2019" Минобороны и "Адмиралтейские верфи" подписали контаркт на строительство еще двух лодок. Правда, когда их построят, неизвестно.

"Лада" создавалась для замены устаревших "Варшавянок". Она меньше, тише. Оборудована, в частности, всережимным главным гребным электродвигателем на постоянных магнитах. Покрыта субмарина специальным противогидролокационным покрытием нового поколения "Молния".

Александр ИЛЬИН

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