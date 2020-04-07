По сравнению с базовым проектом, "Казань" стала более обтекаемой формы

В России рассказали об изменениях подлодок модернизированного проекта "Ясень-М" по сравнению с обычным "Ясенем" – К-560 "Северодвинск". Улучшенная субмарина "Казань" стала короче, а ее нос более заострен. Также субмарина получила установки для защиты от торпед противника. Об этом написала газета "Известия" со ссылкой на свои источники.

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, в носу, скорее всего, разместили антенну более совершенного компактного гидроакустического комплекса.

Северному флоту подлодку "Казань" проекта "Ясень-М" не передали до сих пор. Еще год назад выяснилось, что необходимо провести доработки вспомогательных систем, которые на данный момент не отвечают требованиям Минобороны. Глава ОСК Алексей Рахманов также заявлял, что при разработке субмарины были допущены некоторые конструктивные недочеты.

Вместе с тем, именно лодку проекта "Ясень-М" признают в США полностью конкурентоспособной "Вирджиниям" последней модификации.