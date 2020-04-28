Пандемия срывает сроки сдачи кораблей и подлодок

Российская многоцелевая атомная подлодка "Вепрь" проекта 971 "Щука-Б" будет передана российскому флоту в июне, как минимум, на два месяца позже запланированного срока. Задержки могут быть связаны с пандемией коронавируса, однако на флоте официально эту информацию не подтверждают. Ранее стало известно о переносе сроков окончания ремонта кораблей Черноморского флота.

Лодка полностью завершила программу испытаний и вернулась в судоремонтный завод "Нерпа" для устранения замечаний. Как пишет Flotprom, работы продлятся еще месяц, а затем, после короткого докования, лодка вернется на Северный флот.

О завершении испытаний "Вепря" сообщалось еще в 20-х числах марта. Тогда официальный представитель ВМФ РФ капитан первого ранга Игорь Дыгало заявлял, что лодку передадут флоту в апреле.

"Вепрь" находится на модернизации достаточно давно. Изначально закончить ее планировалось вообще в 2016 году. Субмарину перевооружили на "Калибры". Раньше на "Щуках" были ракеты С-10 "Гранат".

Подлодки проекта 971 составляют основу многоцелевого подводного флота ВМФ РФ, пока "Ясени" только начинают поступать на вооружение.