Самая смертоносная российская подлодка вышла в море
Головная стратегическая подводная лодка модернизированного проекта 955А "Князь Владимир" вышла в Белое море на контрольные испытания. Как пишет "Военное обозрение", затем субмарину передадут Северному флоту.
Точные сроки испытаний не устанавливаются, но, по предварительной информации, это произойдет в конце мая этого года. На полигонах Северного флота проведут окончательную проверку работы всех механизмов, приборов и устройств подлодки.
Ранее сообщалось, что на "Князе Владимире" устранили все недостатки, которые были выявлены в ходе декабрьских испытаний. По плану, лодка должна была заступить на боевое дежурство в прошлом году, однако, как и в случае с многоцелевой "Казанью" проекта "Ясень-М", с ракетоносцем оказалось не все гладко. До этого субмарину собирались подготовить к 9 Мая, но вмешалась пандемия. Остается надеяться, что к концу мая или хотя бы до осени это произойдет.
Точные характеристики "Борей-М" засекречены, однако известно, что она тише базовой лодки "Борей", и кроме того, отличается лучшей маневренностью, способностью удержания на глубине и усовершенствованной системой вооружения.
Американский журнал The National Interest называл "Борей-М" одной из самых смертоносных подлодок в мире из-за ракет "Булава" и малозаметности.
Пенсионерам отказали в дополнительных выплатах
ПФР опроверг информацию о выплате 6,5 тысяч рублей
Пришло время действовать: гороскоп на 13 мая
Астрологический прогноз на 13.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Турция ужесточит правила въезда для туристов
- Трамп устроил скандал на брифинге по COVID-19
- Доктор Мясников: у коронавируса отмечается странная избирательность
- Новая вспышка COVID-19: Ухани грозит вторая волна эпидемии
Здоровье
- Китайское упражнение продлит молодость после 40 лет
- Как в 20 лет: несколько шагов помогут поднять тестостерон
- Диета долгожителя: как отодвинуть старость
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик