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Самая смертоносная российская подлодка вышла в море

Самая смертоносная российская подлодка вышла в море
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
"Князь Владимир" проверят еще раз после обнаружения недочетов и срыва сроков поставки флоту

Головная стратегическая подводная лодка модернизированного проекта 955А "Князь Владимир" вышла в Белое море на контрольные испытания. Как пишет "Военное обозрение", затем субмарину передадут Северному флоту.

Точные сроки испытаний не устанавливаются, но, по предварительной информации, это произойдет в конце мая этого года. На полигонах Северного флота проведут окончательную проверку работы всех механизмов, приборов и устройств подлодки.

Ранее сообщалось, что на "Князе Владимире" устранили все недостатки, которые были выявлены в ходе декабрьских испытаний. По плану, лодка должна была заступить на боевое дежурство в прошлом году, однако, как и в случае с многоцелевой "Казанью" проекта "Ясень-М", с ракетоносцем оказалось не все гладко. До этого субмарину собирались подготовить к 9 Мая, но вмешалась пандемия. Остается надеяться, что к концу мая или хотя бы до осени это произойдет.

Точные характеристики "Борей-М" засекречены, однако известно, что она тише базовой лодки "Борей", и кроме того, отличается лучшей маневренностью, способностью удержания на глубине и усовершенствованной системой вооружения.

Американский журнал The National Interest называл "Борей-М" одной из самых смертоносных подлодок в мире из-за ракет "Булава" и малозаметности.

Александр ИЛЬИН

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