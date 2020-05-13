"Стальные гробницы": в США ужаснулись российским подлодкам
В США назвали секретную российскую подлодку "Лошарик" стальной гробницей, и заодно вспомнили ряд подводных катастроф, который унесли жизни сотен российских моряков.
По мнению журнала The National Interest, если в ранние годы аварийность можно было списать на недостаточные меры безопасности почти на всех подлодках того времени, то аварии после 2000 года оправдать просто нечем.
Пожар в Баренцевом море на АС-31 первого июля 2019 года, в результате которого погибли 14 моряков причем это была элита подводного флота. Только четырем членам экипажа удалось спастись, а первым был эвакуирован гражданский специалист.
По данным газеты "Коммерсантъ", во время стыковки с лодкой-носителем "Подмосковье" в аккумуляторном отсеке появился дым. Часть экипажа эвакуировалась, а 10 моряков экипажа и еще 4 сменщика, пришедших на помощь, более часа боролись за лодку и погибли, предположительно, из-за взрыва аккумуляторной батареи.
Как писала газета, аккумуляторы на такие аппараты раньше поставлялись с Украины, но с 2014 года их стали делать в России. К сожалению, напрашивается аналогия с аппаратами ИВЛ, которые по предварительным данным, стали причиной пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге.
NI напомнил про несколько аварии в истории ВМФ СССР и РФ. Это и авария дизельной С-80 с крылатыми ракетами в январе 1961 года в Баренцевом море, когда из-за ошибки матроса и некачественной сборки погибли 68 членов экипажа. Это и Б-37, на которой 11 января 1962 года взорвался боекомплект из 11 торпед прямо возле пирса в Атлантике. В результате была затоплена и С-350, которая находилась рядом. Всего погибли 79 человек.
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