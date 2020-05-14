"Сверхтихая": в США разобрали новейшую подлодку "Борей-М"
Российская стратегическая подлодка проекта 955А "Князь Владимир", которая накануне вышла на финальные испытания в Белое море, действительно является одной из самых бесшумных благодаря водометным движителям закрытого типа.
По мнению американского журнала The Drive, эта система намного лучше, чем открытые винты, которые производят много шума.
При этом "Князь Владимир" проекта "Борей-М" существенно отличается от лодки "Борей" более обтекаемой формой, отсутствием надстройки в виде коробки над ракетными установками. Рули и вертикальные пластины также отличаются, лодка стала более маневренной, в том числе на небольшой скорости, что крайне важно.
Кроме того, на "Борее-М" лучшие средства связи и гидролокаторы, плюс множество удобств для экипажа, включая баню.
Как пишет The Drive, из-за экономическим трудностей, связанных с санкциями, а теперь и с пандемией, России пришлось отказаться от множества важных проектов, например, от авианосцев и атомного эсминца. Однако в Кремле дали понять, что стратегический флот будет обновляться несмотря ни на что. Советские "Дельфины" и "Кальмары" устарели, поэтому производство "Бореев" крайне важно для Москвы.
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