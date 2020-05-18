Уникальную подлодку-убийцу построили в скафандрах
Американский журнал The National Interest вспомнил о самой быстрой подлодке в истории – советской К-222 "Аметист" проекта "Анчар", произведенной в единственном экземпляре. Субмарины "Лиры", серийный выпуск которых был налажен позже, не развивали такой огромной скорости – 44 узла, или 82 км/час.
Ранее издание уже писало, как американские спецслужбы шпионили за "Севмашем", где советские инженеры умудрились сваривать титановые пластины толщиной 60 миллиметров.
Это было очень трудно. Сваривать титан нельзя на открытом воздухе, так как это металл легко поглощает кислород и азот, которые находятся в воздухе. Эти элементы делают титан менее прочным, а сварной шов из-за этого делается хуже.
Поэтому, чтобы сделать титановый комплекс подлодки, инженерам пришлось построить герметичные цехи. Из них откачивали воздух, а затем заполняли помещения аргоном, инертным газом, который не поглощается титаном. Сварщики надевали специальные костюмы, похожие на скафандры и дышали кислородом из баллонов, как будто работали под водой.
Это было очень дорогое производство, учитывая еще огромное количество титана, одна субмарина обошлась в 2 млрд советских рублей. "Аметист" стоила в пять раз дороже стальной субмарины. По мнению NI, это было слишком затратно, чтобы продолжить производство лодок-убийц авианосцев.
Была и другая проблема. К-222 оснастили двумя ядерными реакторами, которые не производили много шума. Однако этого было нельзя сказать о винтах лодки. Водометных движителей закрытого типа тогда не было, но вряд ли и они бы полностью исключили шум на скорости 80 км/час.
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