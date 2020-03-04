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Сдачу атомной подлодки "Князь Владимир" опять отложили

Сдачу атомной подлодки "Князь Владимир" опять отложили
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Лучшую на этот момент российскую стратегическую субмарину надеются сдать ко Дню Победы

Первый атомный ракетный крейсер модернизированного проекта "Борей-А" передадут морякам до празднования 9 Мая, вероятнее всего, в апреле.

Об этом накануне сообщило ТАСС со ссылкой источник в кораблестроительной отрасли. При этом изначально планировалось, что "Князя Владимира" сдадут еще три года назад, однако сроки неоднократно откладывались. В последний раз назывался месяц март.

Ранее сообщалось, что в ходе государственных испытаний у крейсера были выявлены отдельные недостатки, которые было необходимо устранить. О том, какие именно проблемы нашли у субмарины, военные предпочли не распространяться.

В октябре прошлого года Минобороны заявило об успешном запуске с борта подлодки баллистической ракеты "Булава". Поэтому, скорее всего, задержки не связаны с системой вооружения, которая была отработана еще на головном "Юрии Долгоруком".

По сравнению с лодками проекта 955 "Князь Владимир" проекта 955А отличается меньшей шумностью, лучшей маневренностью, а также повышенной способностью удержания на глубине и более современной системой управления бортовым вооружением.

Александр ИЛЬИН

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