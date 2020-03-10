В Вашингтоне считают, что это вопрос времени

США и их союзники обещают ввести санкции против России, если перемирие в сирийской провинции Идлиб будет сорвано.

Об этом на брифинге по телефону из Брюсселя заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. По его словам, которые приводит РИА "Новости", если Сирия и Россия проигнорируют предупреждения, США "ответят настолько быстро, насколько это возможно.

При этом в Вашингтоне обязательно проконсультируются с европейскими союзниками на предмет того, какой может быть пакет санкций или другие действия.

Как подчеркнул Джеффри, представители стран НАТО сейчас изучают те "военные, дипломатические, санкционные и медийные возможности", которые можно будет использовать против нарушителей.

При этом представитель Госдепа не упоминает в этом контексте Турцию, которая также является одним из участников перемирия.

Прекращения огня с 6 марта удалось достичь после шестичасовых переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которые состоялись в Москве.