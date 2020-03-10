Вашингтон выдвинул Анкаре ультиматум по поставкам Patriot

Противостояние США и РФ за рынок Турции продолжается. Так, в Вашингтоне озвучили условия, при которых Анкара получит американские ракетные комплексы Patriot.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, это произойдет, если она откажется от ранее приобретенных у России систем.

"Турция не получит батарею Patriot, если не вернет С-400", – цитирует Хоффмана ТАСС.

Напомним, в прошлом году Анкара, ослушавшись Вашингтон, приобрела у Москвы ЗРС С-400 "Триумф". Последняя завершила поставки досрочно, отправив в Турцию четыре дивизиона стоимостью около $2,5 миллиарда.