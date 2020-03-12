Ракетоносцы сыграли роль наводчиков в Карибском море

Перелет российских Ту-160М в Венесуэлу больше года назад показал не только возможности российского ракетоносца, но и отозвался эхом холодной войны. От Венесуэлы не так далеко до Кубы, а из-за Острова Свободы, как известно, в 1962 г. едва на разразилась ядерная война между США и СССР.

Российские военные заговорили о размещении бомбардировщиков на Кубе или в Венесуэле еще в 2008 – 2009 гг., после того как в Америке жестко раскритиковали РФ за грузино-южноосетинский конфликт. Однако далеко не все знают, что тяжелые самолеты Туполева уже после Карибского кризиса неоднократно приземлялись на Кубе и следили за американскими авианосцами.

Как пишет The National Interest, c 18 по 21 мая 1970 г. три пары Ту-95 из 392-го авиаполка дальней разведки поднялись в Кольского полуострова и приземлились в аэропорту Сан-Антонио, рядом с Гаваной. "Медведи" сопровождали группу советских кораблей, которую отправили в Карибское море в ответ на усиление патрулей США.

В течение следующих 11 лет Ту-95РЦ совершили 30 – 40 вылетов, во время которых следили за перемещением авианосцев ВМС США. За это время один бомбардировщик бесследно исчез, а другой совершил аварийную посадку.

Ту-95РЦ не несли ядерных бомб и ракет, однако были далеко не безобидны. Бомбардировщики могли наводить противокорабельные ракеты П-6, которыми вооружались советские подлодки.

Сигнал радиовизира ретранслировался с ракеты на субмарину как раз при помощи самолета-ретранслятора Ту-16РЦ или вертолета Ка-25Ц. По данным NI, мощность боеголовки составляла 350 килотонн, однако, учитывая, что у базовой П-35 она достигала 20 кт, это, скорее, преувеличение, хотя "шестерка" была массивнее.

В любом случае, это было грозное оружие, так как ракету было практически невозможно перехватить артиллерийским огнем, а зенитные комплексы тогда были не настолько продвинутые, как сейчас.

Ту-95РФ использовали радары "Успех" для отслеживания авианосцев. По мнению западных военных аналитиков, теоретически П-6 могли быть использованы для нанесения ударов по целям на территории США.

В ноябре 1981 г. Москва развернула постоянную группировку Ту-95РЦ в количестве 12 самолетов. Для проходивших службу на Севере летчиков и механиков это был настоящий подарок. В марте 1983 г. на Кубу прилетели и противолодочные Ту-142М. Самолеты обнаружили шесть американских подлодок во время первых десяти вылетов. База окончательно закрылась в 1989 году.