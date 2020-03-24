Время брать С-400: у США проблемы с "Пэтриотами" и Ираном
Американские системы Patriot оказались абсолютно беспомощны во время атаки хуситов на нефтяные объекты Саудоской Аравии осенью прошлого года.
По мнению американского журнала The National Interest, дело не только в зенитных расчетах саудовцев, но и в актуальности этих зенитно-ракетных систем. В настоящее время дроны превратились в мощное ударное оружие, которое с легкостью преодолевает Patriot.
Иран поставлял хуситам вооружение, включая беспилотники и компоненты баллистических ракет. От последних Patriot достаточно эффективен, но вот против БПЛА ничего сделать не смог. И это при том, что Эр-Рияд потратил миллиарды долларов на шесть батарей американского производства, включая радары.
Как отмечает NI, это был далеко не первый случай, когда Patriot потерпели фиаско. Во время атаки хуситов на Эр-Рияд 25 марта 2018 года саудовцы потеряли как минимум 5 перехватчиков Patriot, пытаясь сбить ракеты.
На опубликованном видео можно рассмотреть, как часть ракет Patriot взрывается в воздухе и отклоняется от курса. Похожее происходило во время войны в Персидском заливе, а также во время американского вторжения в Ирак в 2003 году.
В Эр-Рияде понимают, что стране нужная система ПВО лучше, поэтому садуовцы ведут переговоры с Россией о поставке С-400. Несмотря на критику комплекса в западных странах, российский ЗРК купили Турция, Китай, Индия, а это уже кое-что значит. У Москвы есть богатый опыт в проектировании и применении зенитно-ракетных систем, которые использовались во многих войнах
С-400 может уничтожать цели на расстоянии более чем вдвое большем, чем Patriot. Российская система может работать по очень быстрым целям, которые недоступны для американского ЗРК, THAAD не в счет.
А для перехвата БПЛА и крылатых ракет С-400 работает в комплексе с "Тором" и "Панцирем". "Панцирь-С1" обнаружил свои некоторые недостатки, однако новый "Панцирь-СМ" уже совсем другая система. Проходят испытания новые дешевые, но эффективные ракеты "Гвозди", которые предназначены специально для уничтожения дронов. Россия, получившая огромный опыт в сирийской войне, может делать эффективное вооружение.
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