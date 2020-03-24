Закупленные за миллиарды комплексы не помогают

Американские системы Patriot оказались абсолютно беспомощны во время атаки хуситов на нефтяные объекты Саудоской Аравии осенью прошлого года.

По мнению американского журнала The National Interest, дело не только в зенитных расчетах саудовцев, но и в актуальности этих зенитно-ракетных систем. В настоящее время дроны превратились в мощное ударное оружие, которое с легкостью преодолевает Patriot.

Иран поставлял хуситам вооружение, включая беспилотники и компоненты баллистических ракет. От последних Patriot достаточно эффективен, но вот против БПЛА ничего сделать не смог. И это при том, что Эр-Рияд потратил миллиарды долларов на шесть батарей американского производства, включая радары.

Как отмечает NI, это был далеко не первый случай, когда Patriot потерпели фиаско. Во время атаки хуситов на Эр-Рияд 25 марта 2018 года саудовцы потеряли как минимум 5 перехватчиков Patriot, пытаясь сбить ракеты.

На опубликованном видео можно рассмотреть, как часть ракет Patriot взрывается в воздухе и отклоняется от курса. Похожее происходило во время войны в Персидском заливе, а также во время американского вторжения в Ирак в 2003 году.

В Эр-Рияде понимают, что стране нужная система ПВО лучше, поэтому садуовцы ведут переговоры с Россией о поставке С-400. Несмотря на критику комплекса в западных странах, российский ЗРК купили Турция, Китай, Индия, а это уже кое-что значит. У Москвы есть богатый опыт в проектировании и применении зенитно-ракетных систем, которые использовались во многих войнах

С-400 может уничтожать цели на расстоянии более чем вдвое большем, чем Patriot. Российская система может работать по очень быстрым целям, которые недоступны для американского ЗРК, THAAD не в счет.

А для перехвата БПЛА и крылатых ракет С-400 работает в комплексе с "Тором" и "Панцирем". "Панцирь-С1" обнаружил свои некоторые недостатки, однако новый "Панцирь-СМ" уже совсем другая система. Проходят испытания новые дешевые, но эффективные ракеты "Гвозди", которые предназначены специально для уничтожения дронов. Россия, получившая огромный опыт в сирийской войне, может делать эффективное вооружение.