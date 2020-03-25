Убийственную ракету "Сатана-2" готовят в серию
В России завершили модернизацию производства для сериного выпуска новой стратегической ракеты "Сармат", которая в скором будущем должна полностью заменить "Воеводу" или "Сатану", еще называют это оружие на Западе.
Об этом в Совете Федерации заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит ТАСС, ведомство в полной мере выполняет задачи Верховного главнокомандующего, поставленные в посланиях Федеральному собранию 1 марта 2018 года.
В октябре прошлого года газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники написала, что летно-конструкторские испытания ракеты "Сармат" начнутся в начале 2020 года. На начальном этапе ракету запустят два раза с космодрома "Плесецк" по полигону Кура на Камчатке. Это достаточно стандартная схема. Вместо боевой части предусмотрен макет. Всего будет порядка пяти таких пусков. А затем уже, на втором этапе военные впервые с 1987 года запустят ракету из позиционного района в Красноярском крае. Если ракета ответит заданным характеристикам, ее планируется принять на вооружение в 2021 году.
Пока сообщений о летных испытаниях не было. Достаточно вспомнить, сколько проходили испытания ракеты для подлодок "Булава", чтобы понять – сроки могут сдвинуться вправо. Независимо от того, модернизировали ли производство для массового выпуска. Ранее западные эксперты уже выразили сомнение, что "Сармат" получится принять на вооружение в 2021 году.
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