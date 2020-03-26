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В России рассекретили новые данные об С-500

В России рассекретили новые данные об С-500
Кадр youtube.com
Только один комплекс системы будет напоминать С-400

В "Алмаз-Антее" сообщили о завершении испытаний самой загадочной российской зенитно-ракетной системы С-500 "Прометей". Об этом заявил в интервью журналу "Оборона России" гендиректор Конструкторского бюро специального машиностроения Владимир Долбенков. По его словам, которые приводит РИА "Новости", на данный момент еще идет тестирование отдельных элементов, но оно близко к завершению.

Система С-500 должна в будущем прийти на смену С-400, однако военные эксперты предполагают, что "Прометей" – это целый комплекс пусковых установок и ракет. В частности, С-500 станет частью территориальной системсу противоракетной обороны А-235 "Нудоль", которая заменит А-135, защищающую Москву и Москвоскую область.

Это версию подтверждают данные "Российской газеты" о том, что изюминкой "Прометея" станет ракета 40Н6М, которую на Западе называют "Нудоль".

Испытания С-500 активно проводились в 2014 г., при этом военные давали очень дозированную информацию о них. Сначала пуски состоялись на полигоне Плесецк в Архангельской области, а затем испытания начались на полигоне "Сары-Шаган", где зенитные ракеты испытывали с советских времен.

Единый облик системы С-500 до сих пор не представлен широкой публике. Однако Долбенков также рассказал о создании мобильной ЗРС нового поколения "Триумфатор-М", которая входит в состав С-500.

Судя по макету, фотографии которого ранее опубликовало издание "Новости ВПК", это и будет комплекс, напоминающий внешне С-400.

Согласно заявленным характеристикам, "Триумфатор-М" сможет перехватывать баллистические ракеты средней дальности, а при необходимости, даже межконтинентальные – на конечном и среднем участках траектории, в определенных пределах. Система будет уничтожать гиперзвуковые цели.

Сейчас завершаются испытания пусковой установки, локаторов и шасси "Трумфатора-М".

Важно, что С-500 интегрируют с С-400, С-350, С-300ВМ4. Все вместе комплексы сработают максимально эффективно.

Александр ИЛЬИН

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