В России рассекретили новые данные об С-500
В "Алмаз-Антее" сообщили о завершении испытаний самой загадочной российской зенитно-ракетной системы С-500 "Прометей". Об этом заявил в интервью журналу "Оборона России" гендиректор Конструкторского бюро специального машиностроения Владимир Долбенков. По его словам, которые приводит РИА "Новости", на данный момент еще идет тестирование отдельных элементов, но оно близко к завершению.
Система С-500 должна в будущем прийти на смену С-400, однако военные эксперты предполагают, что "Прометей" – это целый комплекс пусковых установок и ракет. В частности, С-500 станет частью территориальной системсу противоракетной обороны А-235 "Нудоль", которая заменит А-135, защищающую Москву и Москвоскую область.
Это версию подтверждают данные "Российской газеты" о том, что изюминкой "Прометея" станет ракета 40Н6М, которую на Западе называют "Нудоль".
Испытания С-500 активно проводились в 2014 г., при этом военные давали очень дозированную информацию о них. Сначала пуски состоялись на полигоне Плесецк в Архангельской области, а затем испытания начались на полигоне "Сары-Шаган", где зенитные ракеты испытывали с советских времен.
Единый облик системы С-500 до сих пор не представлен широкой публике. Однако Долбенков также рассказал о создании мобильной ЗРС нового поколения "Триумфатор-М", которая входит в состав С-500.
Судя по макету, фотографии которого ранее опубликовало издание "Новости ВПК", это и будет комплекс, напоминающий внешне С-400.
Согласно заявленным характеристикам, "Триумфатор-М" сможет перехватывать баллистические ракеты средней дальности, а при необходимости, даже межконтинентальные – на конечном и среднем участках траектории, в определенных пределах. Система будет уничтожать гиперзвуковые цели.
Сейчас завершаются испытания пусковой установки, локаторов и шасси "Трумфатора-М".
Важно, что С-500 интегрируют с С-400, С-350, С-300ВМ4. Все вместе комплексы сработают максимально эффективно.
Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным
Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта
Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Выявлен скрытый симптом коронавируса
- Хантавирус: в Китае нашли новую смертельную инфекцию
- Россия откроет границу с Украиной из-за COVID-19
- Российский футболист подхватил коронавирусную инфекцию
Здоровье
- Продлят молодость: простые упражнения после 50 лет на каждый день
- Бабушка подсказала: супернапиток защитит от инфекций и очистит кровь
- Мужская диета: как повысить тестостерон в домашних условиях
Выбор читателей
- Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Каменских в обтягивающем комбинезоне сделала громкое признание
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик