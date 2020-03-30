В США давно определились с вероятным противником

Американская компания Bell, которая вместе с Sikorsky поборется за право построить для Пентагона вертолет на замену легендарного "Апача", показала ролик, в котором перспективный Bell 360 Invictus расстреливает российскую "Армату".

Кадры из ролика опубликовал "Царьград". Согласно ним, вертолет уничтожает танк Т-14 и БМП Т-15. Ранее Bell выложила видео, где машина с помощью дронов-камикадзе ликвидирует целую батарею С-400.

Bell и Sikorsky сейчас активно рекламируют свои машины, которые призваны заменить сразу два вертолета – Bell OH-58D Kiowa и McDonnell Douglas AH-64 Apache.

"Сикорский" давно продвигает своего Raider X, который позиционирует как скоростной вертолет. Компания уже испытывает S-97 Raider, который в какой-то части станет прототипом для будущей машины. Raider X больше "девяносто седьмого", у него один соосный несущий винт и один толкающий винт в хвостовой части. Двигатель General Electric T901 должен разгонять до 380 км/час. Это немного меньше, чем у S-97 Raider.

Bell 360 Invictus более консервативен и сделан по классической схеме. Некоторые военные эксперты увидели в нем возрождение стелс-вертолета RAH-66 Comanche. Программу закрыли из-за чрезмерно высокой стоимости и успели произвести лишь два экземпляра.