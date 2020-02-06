Российский ЗРК подорвали дроны-камикадзе

Американская компания Bell показала анимационный ролик, в котором их новое "детище" Bell 360 Invictus уничтожает на земле ЗРК очень похожий на российский С-400 "Триумф".

По сюжету, перспективный вертолет вылетает на боевое задание, управляя беспилотниками-камикадзе. Также БПЛА дают координаты целей пилотам и предупреждают об опасности внизу. В результате боевой радиус Bell 360 Invictus значительно вырастает.

На 57-й секунде наступает кульминация. "С-400" наводят ракеты в небо, однако летчики уже дали команду уничтожить цели, и дроны-камикадзе подрывают ЗРК вместе с пунктом боевого управления. Никому не удалось скрыться.

Стоит отметить, что С-400 вряд ли бы стал работать по Bell 360. Для уничтожения беспилотников и вертолетов были бы задействованы "Панцири" и "Торы", но авторы ролика вряд ли хотели добиться реалистичной картинки. Как выяснилось, показ узнаваемого вооружения, особенно российского, мгновенно создает ажиотаж, и ролик распространяется в сети. Аналогичным образом поступали израильтяне.