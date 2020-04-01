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Китай создал свой вариант российской системы С-500

Китай создал свой вариант российской системы С-500
Фото: Zhang Guojun/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пекин уже может уничтожать спутники на орбите

Китай разработал от одной до трех систем для уничтожения спутников на низкой и геостационарной орбитах. Одна из них уже действует. Об этом пишет издание Aviation Week со ссылкой на доклады о глобальных космических угрозах, опубликованных 30 марта.

Системы получили в Штатах классификацию DA-ASAT (direct-ascent anti-satellite). В какой-то степени к этому типу можно отнести российскую С-500, которая также, по утверждению разработчика, может сбивать цели на низкой орбите.

Как утверждается в докладе, выдержки из которого приводит AW, китайские системы могут быть оперативно использованы на мобильных пусковых установках. Хотя их возможности пока, вероятно, находятся на стадии эксперимента или разработки.

В основе китайской DA-ASAT – ракета SC-19 или DN-1. Именно она уничтожила в ходе испытаний метеорологический спутник FengYun 1C в 2007 году. Используется ракета в составе мобильного комплекса DF-21.

Кроме того, Пекин разрабатывает ракеты DN-2 и DN-3, также предназначенные для уничтожения спутников.

В России в составе системы С-500 испытывается мобильный комплекс "Триумфатор-М". Однако будет ли он уничтожать цели на низкой орбите, не сообщается. В системе предусмотрена большая линейка ракет, кроме того, "Прометей" интегрируют вместе с С-400, С-350, С-300ВМ4.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
да ладно
может и собрали чтото похожее,но все знают что такое китайское оружие
оружие для бедных,одноразовые копии
вполне допускаю и удачные варианты но это как повезет,производителю и покупателю
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