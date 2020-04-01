Китай создал свой вариант российской системы С-500
Китай разработал от одной до трех систем для уничтожения спутников на низкой и геостационарной орбитах. Одна из них уже действует. Об этом пишет издание Aviation Week со ссылкой на доклады о глобальных космических угрозах, опубликованных 30 марта.
Системы получили в Штатах классификацию DA-ASAT (direct-ascent anti-satellite). В какой-то степени к этому типу можно отнести российскую С-500, которая также, по утверждению разработчика, может сбивать цели на низкой орбите.
Как утверждается в докладе, выдержки из которого приводит AW, китайские системы могут быть оперативно использованы на мобильных пусковых установках. Хотя их возможности пока, вероятно, находятся на стадии эксперимента или разработки.
В основе китайской DA-ASAT – ракета SC-19 или DN-1. Именно она уничтожила в ходе испытаний метеорологический спутник FengYun 1C в 2007 году. Используется ракета в составе мобильного комплекса DF-21.
Кроме того, Пекин разрабатывает ракеты DN-2 и DN-3, также предназначенные для уничтожения спутников.
В России в составе системы С-500 испытывается мобильный комплекс "Триумфатор-М". Однако будет ли он уничтожать цели на низкой орбите, не сообщается. В системе предусмотрена большая линейка ракет, кроме того, "Прометей" интегрируют вместе с С-400, С-350, С-300ВМ4.
День смеха и шуток: приметы на 1 апреля
В праздник на Руси задабривали домового
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Известный музыкант заразился коронавирусом
- В Испании COVID-19 заболели более 100 тысяч человек
- В Европе на фоне карантина появились диктаторы
- Отказавшаяся от карантина Белоруссия попросила Россию о помощи с COVID-19
Здоровье
- Квашеная капуста и рыбий жир: какие продукты укрепляют иммунитет
- Мужской чай спасет от импотенции без лекарств
- Гимнастика тибетских монахов: 5 упражнений вернут молодость
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик