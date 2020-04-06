На Северном флоте продолжают испытания "Циркона"

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" ушел в Беломорскую базу за гиперзвуковой ракетой "Циркон". В ближайшее время корабль продолжит испытание нового вооружения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, вторые испытания пройдут в апреле или в мае. До этого сообщалось, что "Циркон" опробуют и на атомной подводной лодке.

Пока Минобороны не публиковало видео с испытаний, а некоторые эксперты выразили сомнение в точности ракеты из-за ее слишком высокой скорости.

На флоте пока никак не комментируют информацию, как пандемия коронавируса повлияла на планы моряков. В частности, информацию о том, что экипажи двух атомных подлодок находились на карантине официально так и не подтвердили.

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что "Адмирал Горшков" пройдет в Северодвинске плановое обслуживание и "частичную модернизацию систем и механизмов".