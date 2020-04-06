Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Адмирал Горшков" взял секретную ракету на борт

"Адмирал Горшков" взял секретную ракету на борт
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
На Северном флоте продолжают испытания "Циркона"

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" ушел в Беломорскую базу за гиперзвуковой ракетой "Циркон". В ближайшее время корабль продолжит испытание нового вооружения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, вторые испытания пройдут в апреле или в мае. До этого сообщалось, что "Циркон" опробуют и на атомной подводной лодке.

Пока Минобороны не публиковало видео с испытаний, а некоторые эксперты выразили сомнение в точности ракеты из-за ее слишком высокой скорости.

На флоте пока никак не комментируют информацию, как пандемия коронавируса повлияла на планы моряков. В частности, информацию о том, что экипажи двух атомных подлодок находились на карантине официально так и не подтвердили.

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что "Адмирал Горшков" пройдет в Северодвинске плановое обслуживание и "частичную модернизацию систем и механизмов". 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Приметы на 6 апреля: чего ждать в канун Благовещения

В этот день нельзя думать о деньгах и приглашать гостей

Кремль предупредил россиян о новой напасти

Власти ждут, что последствия пандемии коронавируса еще дадут о себе знать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей