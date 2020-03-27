Возвращение каспийского монстра: экранопланы захватывают море
В то время как Россия пытается реализовать "сумасшедшие проекты", вроде крылатой ракеты с ядерной силовой установкой или царь-торпеды "Посейдон", на Каспии томится настоящий ракетный монстр "Лунь". Гигантский экраноплан весом в 400 тонн был успешно испытан в конце 80-х, однако из-за распада СССР был оставлен ржаветь в бухте.
По мнению журнала The National Interest, ракетоплан мог изменить баланс сил в Средиземном или Черном море, так как по боевой мощи с ракетами "Москит" "Лунь" практически равнялся крейсеру. А благодаря экономичному расходу топлива, скорости в 500 км/час и дальности в 2000 км машина и вовсе была уникальной. Задумывался еще один "Лунь", однако после 1991 года все это было уже неактуально.
Но пригодился был экраноплан сейчас? Однозначно да, однако махину пришлось бы прикрывать внушительной корабельной группировкой, а лучше и авиацией. Дело в том, что "Лунь" стал бы легкой мишенью для крылатых ракет, а также подводных лодок и самолетов. По мнению экспертов, намного разумнее сейчас строить экранопланы меньших размеров, вроде советского "Орленка". А гиганты годятся для гражданских целей.
ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева разработало тяжелый аварийно-спасательный экраноплан "Спасатель" весом в 500-700 тонн. По проекту его будут использовать для тушения пожаров, а также спасательных операций, но теоретически, он может получить вооружение.
Есть у ЦКБ и легкий "Чайка-2" водоизмещением 54 тонны. Интересно, что на эту машину планируется устанавливать двигатели ТВ7-117СМ от Ил-112.
Затем, уже в 2017 году стало известно об экраноплане для арктических поисково-спасательных операций.
Все эти проекты вполне реальны и ждут лишь финансирования. Однако в условиях сокращения военного бюджета и кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будущее экранопланов пока под большим вопросом. То же самое можно сказать и о новом российском авианосце, который просто необходим ВМФ РФ.
Гороскоп на 28 марта: трем знакам запрещено выходить из дома
Подробный и правдивый астрологический прогноз на 28 марта 2020 года
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Звезда "Орла и решки" раскрыла детали карантина в Италии
- Испанская принцесса умерла от коронавируса
- Немцы призвали Европу отблагодарить Россию за помощь
- Лукашенко собрался на Парад Победы в "психованную" Москву
Здоровье
- Мигрени и апатия: в апреле Землю атакуют затяжные магнитные бури
- Гимнастика после 60 лет: упражнения от боли в коленях
- Массаж в домашних условиях быстро повысит потенцию после 50 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик