Легендарный "Лунь" породил целый ряд новых проектов

В то время как Россия пытается реализовать "сумасшедшие проекты", вроде крылатой ракеты с ядерной силовой установкой или царь-торпеды "Посейдон", на Каспии томится настоящий ракетный монстр "Лунь". Гигантский экраноплан весом в 400 тонн был успешно испытан в конце 80-х, однако из-за распада СССР был оставлен ржаветь в бухте.

По мнению журнала The National Interest, ракетоплан мог изменить баланс сил в Средиземном или Черном море, так как по боевой мощи с ракетами "Москит" "Лунь" практически равнялся крейсеру. А благодаря экономичному расходу топлива, скорости в 500 км/час и дальности в 2000 км машина и вовсе была уникальной. Задумывался еще один "Лунь", однако после 1991 года все это было уже неактуально.

Но пригодился был экраноплан сейчас? Однозначно да, однако махину пришлось бы прикрывать внушительной корабельной группировкой, а лучше и авиацией. Дело в том, что "Лунь" стал бы легкой мишенью для крылатых ракет, а также подводных лодок и самолетов. По мнению экспертов, намного разумнее сейчас строить экранопланы меньших размеров, вроде советского "Орленка". А гиганты годятся для гражданских целей.

ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева разработало тяжелый аварийно-спасательный экраноплан "Спасатель" весом в 500-700 тонн. По проекту его будут использовать для тушения пожаров, а также спасательных операций, но теоретически, он может получить вооружение.

Есть у ЦКБ и легкий "Чайка-2" водоизмещением 54 тонны. Интересно, что на эту машину планируется устанавливать двигатели ТВ7-117СМ от Ил-112.

Затем, уже в 2017 году стало известно об экраноплане для арктических поисково-спасательных операций.

Все эти проекты вполне реальны и ждут лишь финансирования. Однако в условиях сокращения военного бюджета и кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будущее экранопланов пока под большим вопросом. То же самое можно сказать и о новом российском авианосце, который просто необходим ВМФ РФ.