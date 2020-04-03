Американские и российские военные пытаются сохранить боеспособность в условиях пандемии

В армии США считают вопросом времени, когда коронавирус попадет на тренировочные базы и заразит тысячи солдат. Американское командование принимает беспрецедентные меры, чтобы уменьшить число потенциально зараженных.

Как пишит Military.Com, новобранцев отправляют в центры подготовки в автобусах по 25 человек, в то время как они рассчитаны на 50. При этом автобусы обрабатывают специальным раствором.

Как заявил генерал-майор Лонни Хиббард, пока система работает в тестовом режиме. Сначала солдат помещают на 14-дневный карантин, затем на 96 часов, 72 часа и 24 часа. И только после этого новобранцев отправляют в части. При этом, количество новобранцев в США сократили вдвое, по 600 человек на каждую базу.

В каждой казарме по 22 койки, а не 60. В случае, если у какого-то солдата подтверждается коронавирус, всю казарму помещают под карантин. Были ли положительные тесты, Лонни Хиббард не сказал, видимо, держа в голове капитана авианосца "Теодор Рузвельт", которого уволили за "недальновидность". Как известно, его письмо о 100 зараженных моряках на кораблей попало в прессу, что сильно разгневало начальство в Пентагоне.

Таким образом, Минобороны РФ и Пентагон выбрали очень схожие модели поведения, пытаясь пресечь любые попытки заявить, что из-за коронавируса в армии не все в порядке. Российское ведомство никак не комментировало информацию о помещении на карантин двух экипажей подлодок "Антей" на Северном флоте, а в США продолжают набор в армию, хотя как раз в Штатах, особенно в Нью-Йорке, ситуация с коронавирусом сложилась непростая.

В России также решили оставить весенний призыв, однако из-за похожим мер предосторожности призывники попадут в войска только к 20 мая.