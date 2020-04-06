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В разгар пандемии Пентагон шпионит за российскими военными в Крыму

В разгар пандемии американские военные продолжают шпионить за Крымом
Фото:flickr.com
Самолеты ВВС США регулярно облетают полуостров

В разгар пандемии Пентагон продолжает шпионить за Крымом, несмотря на то что общее количество полетов сократилось во много раз. Как сообщил телеграм-канал "Военный обозреватель" со ссылкой на сайт, отслеживающий перемещение воздушных судов, у берегов полуострова кружили разведывательный самолет RC-135W и противолодочный P-8A Poseidon.

Опубликованные на сайте PlaneRadar.Ru данные свидетельствуют о том, что экипажи ВВС США больше всего интересовали Симферополь и Севастополь, а также Новороссийск.

Американцы практически безостановочно ведут слежку за Крымским полуостровом, который Россия превратила в мощную военную базу с сильной береговой обороной, ПВО, флотом и подразделениями морской авиации. Кроме самолетов-разведчиков, ВВС США активно используют беспилотники RQ-4 Global Hawk.

В январе RC-135W вместе с RQ-4 прямиком взяли курс на Крымский мост, и лишь у самых границ России развернулись и полетели на базу. В США неоднократно заявляли, что им известно практически все о военной активности Москвы на полуострове.

Тот же Global Hawk с его мультиплатформенным радаром MP-RTIP за сутки может получить изображение с территории 138 тыс. кв. м на расстоянии 200 километров. Дрон обнаруживает и сканирует движущиеся цели в пределах 100 км, то есть, даже не залетая в воздушное пространство России, аппарат может безнаказанно шпионить за российскими военными.

Александр ИЛЬИН

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