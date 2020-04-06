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С-300ПС встали на защиту Северного морского пути

С-300ПС встали на защиту Северного морского пути
Фото: ITAR-TASS
Москва готовится защищать свои интересы в Арктике

Зенитный ракетный полк Северного флота, вооруженный С-300ПС, заступил на боевое дежурство на севере Якутии. Подразделение ПВО будет прикрывать часть Северного морского пути, который обладает огромным стратегическим значением. Ранее Москва "застолбила" его за собой и теперь требует разрешения им воспользоваться.

Как пишет Flot.Com со ссылкой на Минобороны, расчеты уже отработали отражение атаки авиации противника в различных диапазонах высот и скоростей. В качестве "нарушителей" выступали самолеты ВВС и ПВО Северного флота.

Важно, что учения проходили при взаимодействии с подразделениями радиотехнических войск. Они дислоцировались на материковом побережье моря Лаптевых и на острове Котельный, где вели радиолокационную разведку. 

С-300ПС начали поступать на вооружение в 1982 году. Система разрабатывалась с учетом опыта боевого применения ЗРК во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. Эффективность ЗРК против истребителей пятого поколения или B-2 вызывает вопросы, однако для самолетов четвертого поколения С-300ПС представляют большую опасность, не говоря уже о транспортниках и самолетах ДРЛО. 

Александр ИЛЬИН

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