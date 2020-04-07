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В России обновили ядерную гаубицу "Малка"

В России обновили ядерную гаубицу "Малка"
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
В машине избавились от украинских деталей

В России завершили модернизацию самоходной гаубицы 2С7М "Малка" калибра 203 миллиметра. Именно эта самоходка может вести огонь ядерными снарядами 3ВБ2, которые предназначались для гаубицы Б4М разработки еще 1950-х годов.

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Уралвагонзавода, первый серийный образец уже готов к отправке в войска.

Сообщается, что модернизацией занимался "Уралтрансмаш", который входит в концерн. На "Малке" заменили украинскую коробку передач на отечественную, двигатель тоже поставили российский. Также импортозамещение коснулось системы наведения и комплекса защиты машины.

По данным УВЗ, "Малке" улучшили ходовые возможности, маневренность и все характеристики в целом. Орудие осталось прежним – 2А44. Его направили на полный цикл испытаний, после которых военные подтвердили его надежность. Дальность 2А44 – до 55 километров.

"Малка" не самая новая российская самоходка. Лучшей считается 2С35 "Коалиция" с дальностью до 80 км, однако их произведено всего двенадцать. Самая ходовая САУ в войсках – "Мста-С" аналогичного калибра 152 мм.

Однако именно "Малка" подходит для применения в так называемом ядерном конфликте ограниченной мощности, о котором все чаще говорят в США. В частности, для этих целей была разработана бомба В-61-12 с регулируемой мощностью.

Александр ИЛЬИН

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