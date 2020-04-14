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Лавров назвал возмутительными и циничными действия властей Чехии

Лавров назвал возмутительными и циничными действия властей Чехии
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Отношения Москвы и Праги подорваны

Власти Чехии нарушили договор, заключенный с Россией в 1993 г., а когда это вскрылось, попытались обмануть и увильнуть от ответственности. На это указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя снос  памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге.

"Нас заверяют, что этот памятник являлся муниципальной собственностью. Но мы твердо знаем, что это не так", – подчеркнул Лавров в ходе онлайн пресс-конференции 14 апреля.

По его словам, установленный в Праге монумент числился в реестре мемориальных объектов Республики Чехия. Соответственно, попадал под защиту двустороннего договора о сохранности воинских памятников и обеспечении свободного доступа к ним, который Москва и Прага подписали в 1993 году. Однако 3 апреля 2020 г. по решению главы шестого района чешской столицы Ондржея Коларжа памятник Коневу снесли, заявив, что ему место в музее истории ХХ века.

"Действия этого муниципалитета Праги иначе как возмутительными и циничными назвать трудно", – высказался Лавров. По его мнению, тем самым "были подорваны договоренности, которые лежат в основе отношений" России и Чехии в последние три десятилетия.

Ранее президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника советскому маршалу, однако передать монумент  российской стороне Прага отказалась.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Геннадий Чебурашкин
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Это всего лишь первый этап кампании США по переписыванию истории.
На втором этапе будут возводиться памятники "жертвам коммунистической агрессии против Европы".
А на третьем - США объявят, что они спасли Европу от СССР, который напал на немцев и устроил холокост.
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