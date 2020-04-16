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Опубликованы засекреченные факты доклада о смерти Гитлера

Опубликованы засекреченные факты доклада о смерти Гитлера
Георгий Жуков. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Контрразведчики допрашивали повара и начальника гаража Геббельса

В России опубликовали донесение маршала Георгия Жукова главкому Вооруженных сил СССР Иосифу Сталину о самоубийстве Гитлера и Геббельса в Берлине. Сообщается, что данные добыли военные контрразведчики, захвативший в плен обслугу верхушки Третьего Рейха. Документ выложен на сайте российского военно-исторического общества.

В руках СМЕРШ оказались личный повар рейхминистра пропаганды Геббельса Вильгельм Ланге, а также начальник его гаража Шнайдер.

"При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых Ланге и Шнайдер сразу же опознали Геббельса и его жену", – цитирует письмо Жукову Сталину URA.RU.

В документе не говорится о детях Йозефа Геббельса и Магды. По версии историков, их приказали умертвить сами родители в тот же день, 1 мая. До сих пор неизвестно, сделала это сама Магда или приглашенный доктор.

Что касается Гитлера, то Ланге со Шнайдером подтвердили, тот совершил самоубийство 30 апреля, но сказали, что не знают, где они погребены.

Считается, что сгоревшие трупы Гитлера и Евы Браун, были обнаружены 5 мая 1945 года группой гвардии старшего лейтенанта Алексея Панасова по торчащему из земли одеялу. Позже фюрера опознали по зубным протезам.

Александр ИЛЬИН

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