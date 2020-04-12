Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Президент Чехии назвал снос памятника маршалу Коневу глупостью

Президент Чехии назвал снос памятника маршалу Коневу глупостью
Фото: Libor Sojka/CTK/www.globallookpress.com
Тем не менее глава государства не упустил возможности раскритиковать Россию

Чешский лидер Милош Земан высказался о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Он заявил, что это было смешно и глупо и подчеркнул, что те, кто принял это решение, ничего не добились в жизни.

"Маршалу Коневу, который освободил не только Прагу, но он также освободил Освенцим, принадлежит место в Праге. Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли",

– сказал он в интервью телеканалу iPrima. Земана цитируетТАСС.

При этом реакция Москвы чешскому президенту не понравилась. Напомним, в России завели уголовное дело против причастных к сносу памятника Коневу чиновников. Земан назвал эти действия "вмешательством во внутренние дела Чехии".

Напомним, памятник советскому маршалу в одном из районов Праги демонтировали 3 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил письмо чешскому коллеге с просьбой передать монумент нашей стране, выразив готовность оплатить все расходы. Однако ему отказали в военном ведомстве, заявив, что памятник им не принадлежит. Позже в чешском МИД назвали условие для передачи монумента России.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Коронавирус в России: главное

Последние новости о коронавирусе в нашей стране

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей