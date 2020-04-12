Тем не менее глава государства не упустил возможности раскритиковать Россию

Чешский лидер Милош Земан высказался о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Он заявил, что это было смешно и глупо и подчеркнул, что те, кто принял это решение, ничего не добились в жизни.

"Маршалу Коневу, который освободил не только Прагу, но он также освободил Освенцим, принадлежит место в Праге. Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли",

– сказал он в интервью телеканалу iPrima. Земана цитируетТАСС.

При этом реакция Москвы чешскому президенту не понравилась. Напомним, в России завели уголовное дело против причастных к сносу памятника Коневу чиновников. Земан назвал эти действия "вмешательством во внутренние дела Чехии".

Напомним, памятник советскому маршалу в одном из районов Праги демонтировали 3 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил письмо чешскому коллеге с просьбой передать монумент нашей стране, выразив готовность оплатить все расходы. Однако ему отказали в военном ведомстве, заявив, что памятник им не принадлежит. Позже в чешском МИД назвали условие для передачи монумента России.