F-22 перехватили российские Ил-38 у берегов Аляски
В США заявили о перехвате двух противолодочных самолетов Ил-38 в районе Аляски. Как сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на свой странице в Facebook, осуществили его два F-22 при поддержке самолета ДРЛО E-3 AWACS.
По данным американских военных, Ил-38 вошли в зону действия американских средств ПВО 8 апреля, однако не нарушили воздушное пространство США или Канады. F-22 встретили российских летчиков над Бериноговым морем к северу от Алеутских островов.
"Есть коронавирус или его нет, мы продолжаем делать свою работу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дне в году", – заявил командующий NORAD генерал Терренс Шонесси.
Ранее F-22 уже неоднократно перехватывали российские противолодочные самолеты, в частности, Ту-142. Однако все полеты летчики ВКС проводят в соответствии с международными нормами.
Ил-38 – советский противолодочный самолет средней дальности, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок противника, морской разведки, а также постановки минных заграждений.
В России разгадали тайный замысел США по возвращению Крыма
Разменной монетой хотят сделают санкции
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- В США предсказали пандемию несколько лет назад
- Шенгенские визы начнут выдавать не раньше середины мая
- Украинцы назвали российскую помощь Италии "военной операцией"
- США знали все о китайском вирусе еще в ноябре
Здоровье
- Гимнастика для спины: пять упражнений улучшат осанку
- Вкусные рецепты: три напитка с имбирем защитят от вирусов
- Как восстановить потенцию после 50 лет: рецепт необычного кваса
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик