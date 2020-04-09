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F-22 перехватили российские Ил-38 у берегов Аляски

F-22 перехватили российские Ил-38 у берегов Аляски
Фото: mil.ru
Самолеты Ильюшина охотились на американские подлодки

В США заявили о перехвате двух противолодочных самолетов Ил-38 в районе Аляски. Как сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) на свой странице в Facebook, осуществили его два F-22 при поддержке самолета ДРЛО E-3 AWACS.

По данным американских военных, Ил-38 вошли в зону действия американских средств ПВО 8 апреля, однако не нарушили воздушное пространство США или Канады. F-22 встретили российских летчиков над Бериноговым морем к северу от Алеутских островов.

"Есть коронавирус или его нет, мы продолжаем делать свою работу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дне в году", – заявил командующий NORAD генерал Терренс Шонесси.

Ранее F-22 уже неоднократно перехватывали российские противолодочные самолеты, в частности, Ту-142. Однако все полеты летчики ВКС проводят в соответствии с международными нормами.

Ил-38 – советский противолодочный самолет средней дальности, предназначенный для поиска и уничтожения подводных лодок противника, морской разведки, а также постановки минных заграждений.

Александр ИЛЬИН

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вполне заурядная новость
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