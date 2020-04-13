Пилоты Су-27 даже не знали, что думать

F-16 польских ВВС вызвал горячие споры среди любителей авиации. На опубликованном в "Ютуб" видео истребитель НАТО при сопровождении группы российских самолетов вдруг выпустил шасси.

Как отмечает в своем блоге Fighterbomber, предположительно, это происходило на высоте 5 тыс. метров. F-16 c полными баками просто не ожидал скоростей и углов, на которых могут летать самолеты ВКС, и не придумал ничего интереснее, как выпустить шасси. Отмечается, что тогда истребитель становится во взлетно-посадочную конфигурацию и может лететь на меньшей скорости, не сваливаясь.

По международным правилам, выпущенные шасси – это команда перехваченному самолету выполнить посадку на указанный аэродром. Однако это сложно ожидать от самолетов ВКС в международном воздушном пространстве, которых, к тому же, прикрывают Су-27. В перехвате со стороны НАТО также участвовал МиГ-29, однако он шасси не выпустил.

Вероятно, пилот F-16 на всякий случай предложил "российской делегации" присесть, а когда ничего не произошло, он просто продолжил лететь рядом, а затем "отвалился". Впрочем, некоторые интернет-пользователи предполагают, что заправленный под завязку F-16 был слишком тяжелый и просто не мог лететь так медленно, не сваливаясь.