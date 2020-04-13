Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Польский F-16 выполнил странный маневр рядом с Су-27

Польский F-16 выполнил странный маневр рядом с Су-27
Фото: commons.wikimedia.org/Steven Lek (CC BY-SA 4.0)
Пилоты Су-27 даже не знали, что думать

F-16 польских ВВС вызвал горячие споры среди любителей авиации. На опубликованном в "Ютуб" видео истребитель НАТО при сопровождении группы российских самолетов вдруг выпустил шасси.

Как отмечает в своем блоге Fighterbomber, предположительно, это происходило на высоте 5 тыс. метров. F-16 c полными баками просто не ожидал скоростей и углов, на которых могут летать самолеты ВКС, и не придумал ничего интереснее, как выпустить шасси. Отмечается, что тогда истребитель становится во взлетно-посадочную конфигурацию и может лететь на меньшей скорости, не сваливаясь.


По международным правилам, выпущенные шасси – это команда перехваченному самолету выполнить посадку на указанный аэродром. Однако это сложно ожидать от самолетов ВКС в международном воздушном пространстве, которых, к тому же, прикрывают Су-27. В перехвате со стороны НАТО также участвовал МиГ-29, однако он шасси не выпустил.

Вероятно, пилот F-16 на всякий случай предложил "российской делегации" присесть, а когда ничего не произошло, он просто продолжил лететь рядом, а затем "отвалился". Впрочем, некоторые интернет-пользователи предполагают, что заправленный под завязку F-16 был слишком тяжелый и просто не мог лететь так медленно, не сваливаясь.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Коронавирус в России: главное

Последние новости о коронавирусе в нашей стране

Рассмешат любого: анекдоты для поднятия настроения

Короткие шутки от “Утро.ру” вызовут улыбку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей