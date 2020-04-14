В США назвали Су-34 легендой боевой авиации России
Американский журнал The National Interest заслуженно назвал Су-34 одним из лучших боевых самолетов России. Самолет может быть использован как фронтовой бомбардировщик, так и штурмовик. А от Су-27 "утенок" унаследовал с некоторыми видоизменениями планер истребителя, поэтому обладает отличной маневренностью.
Наконец, огромное преимущество Су-34 – комфортабельность и простота управления. В СССР создавалось много хороших самолетов, однако об удобствах для летчиках заботились, откровенно говоря, мало. Достаточно вспомнить легендарный стратегический бомбардировщик Ту-95. Летчики совершали многочасовые перелеты, но они совершенно не походили на путешествия туристов на авиалайнеров. Например, кронштейн с кабелями, укрепленный за спиной оператора радиоразведки, больно бил в затылок при посадке. Левую ногу приходилось вытягивать, так как она упиралась в порожек шпангоута, а правая была согнута. И так летали по 16 часов. Ту-95МС стали удобнее, но не намного.
Су-34 – это максимально удобный самолет. Пилоты сидят в ряд, почти как на гражданском лайнере или в автомобиле. Кабина настолько высокая, что не очень рослый пилот может даже встать в полный рост. Есть спальное место, небольшой камбуз и туалет. Хотя среди летчиков ходить по нужде во время вылета не принято.
Капсула кабины защищена от пулеметов и зенитных орудий титановым покрытием. Самолет бронирован и вооружен 30-миллиметровой пушкой для наземных ударов.
В хвостовой балке на фюзеляже размещен тормозной парашют, вспомогательный силовой агрегат, дополнительный бак с топливом и небольшая РЛС, которая предупреждает пилотов о ракетной атаке.
После того как российский Су-24М был уничтожен турецким F-16 в 2015 г., все Су-34 для боевых вылетов вооружаются ракетами "воздух – воздух".
Согласно данным датской разведки, которые приводит NI, Су-34 могут долетать до северо-восточной Гренландии, поэтому самолеты можно активно использовать в Арктике, если это понадобится.
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