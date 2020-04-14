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Американский F-22 раскрыл козыри перед российским Су-57

Американский F-22 раскрыл козыри перед российским Су-57
Фото: Sam Eckholm/Planetpix/www.globallookpress.com
продолжениеСу-35С подняли по тревоге в Карелии
В США тут же провозгласили свой истребитель "королем неба"

Американцы до сих пор считают свой истребитель F-22 настоящим чудом и "королем воздушного боя", как будто Су-57 никогда и не существовало. При этом самолет Lockheed Martin никогда не вступал в бой с российскими самолетами.

Журнал The Drive прокомментировал видео, снятое из кабины F-22 майора Джошуа "Кабо" Гундерсона. В нем летчик выполняет "Кобру Пугачева", а также маневр Хербста, или J-образный разворот, причем самолет делает это в горизонтальной плоскости.


Далее Джошуа демонстрирует плоский штопор и довольно экстремальные углы атаки, возможные только с двигателями с управляемым вектором тяги.

Полезным для воздушного боя является и Ранверсман с поворотом на горке. Плюс Хаммерхед – когда самолет свечей уходит вверх, зависает, а затем, развернув нос к земле, идет вниз.

Все эти фигуры могут демонстрировать и российские летчики, например, на Су-30СМ, Су-35С, и конечно, Су-57. Некоторые маневры, показанные F-22, возможны лишь с двигателями с управляемым вектором тяги. Ранее американский истребитель практически повторил программу Су-57 на авиашоу в Дубае.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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