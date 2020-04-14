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Су-35С подняли по тревоге в Карелии

Летчики отработали воздушные бои в составе групп

С аэродрома в Петрозаводске поднялись по тревоге истребители Су-35С Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа.

Как пишет "Военное.РФ" со ссылкой на пресс-службу Минобороны, пилоты отрабатывали перехват и воздушный бой на сверхзвуковых скоростях. При этом полеты выполнялись в звеньях, в сложных метеоусловиях. Сообщается, что в учениях принимали участие пилота разного уровня подготовки – от новичков до опытных летчиков.

Су-35С по праву считается лучшим российским истребителем из принятых на вооружение. Ранее стало известно, что самолет получит дальнобойную ракету Р-37М, которой до этого предполагалось вооружить только Су-57 и МиГ-31БМ.

Александр ИЛЬИН

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