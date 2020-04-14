Во Франции пенсионер случайно катапультировался из истребителя
Во Франции из боевого истребителя "Рафаль" по ошибке катапультировался 64-мужчина. Полет был подарком друзей на день рождения, но у именниника не было опыта управления самолетом, к тому же он никогда не говорил, что хочет полетать на истребителе.
В итоге, при взлете, на высоте 760 метров мужчина запаниковал и случайно дернул ручку катапультирования. Дальше события развивались стремительно. Кресло благополучно выбросило "горе-летчика", и тот приземлился рядом с немецкой границей. Именниник мог отделаться лишь легким испугом, однако он плохо закрепил шлем, который сразу же слетел. Мужчину доставили в госпиталь с незначительными травмами головы.
Стоит отметить, что полетать на истребителе можно и в России, и к слову, удовольствие это очень недешевое. Однако перед полетом проходит очень подробный инструктаж, и очень странно, что пилот даже не проследил, что у его клиента плохо застегнут шлем.
В современным самолетах ручки катапультирования находятся между ног. Однако кресло "вышвыривает" пилота, даже если дернуть одну. Ручки можно поставить в "предохранительное" положение, однако в полетах бывает всякое, поэтому имениннику поставили в "боевое". Обычно ручки красного цвета, что означает "аварийность", однако, видимо, мужчине этого не объяснили, и он дернул то, что не нужно. В его оправдание можно сказать, что похожие случаи были и с начинающими летчиками, так как ручки находятся близко к рукояти управления. Редактор Aviation Week Стив Тримбл на свое странице в Twitter написал, что оба кресла не вылетели по счастливой случайности, так как в "Рафале" они выстреливаются сразу парой. В противном случае истребитель был бы потерян.
К слову, инцидент произошел в марте прошлого года, но известно о нем стало только сейчас, из публикации Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Остается только догадываться, поблагодарил ли "летчик" своих друзей за оригинальный подарок.
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