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Катарские F-15QA бросают вызов Су-35С

Катарские F-15QA бросают вызов Су-35С
Кадр youtube.com
Американцы "прокачали" по-полной истребители для арабов

В США накануне состоялся первый полет F-15QA. сделанного специально для ВВС Катара. Фотографии еще не окрашенного "Орла", чем-то напоминающего Су-57 по пикселям камуфляжа, опубликовал Boeing.

Истребитель "обкатали" в Сент-Луисе. Пилот Мэтт Гис ушел на вертикальный взлет, а затем в течение 90 минут испытывал самолет, увеличивая нагрузки до 9G.


Как заявили в Boeing, буква "A" означает Advanced, то есть продвинутый. Журнал The Drive пишет, что благодаря новым, более экономичным двигателям, летный час на F-15QA вдвое дешевле, чем на том же F-15C. Кроме того, у истребителя вырос боевой радиус и улучшились некоторые другие характеристики. Всего богатый Катар закупил у США 36 F-15QA. По оценкам Bloomberg, сумма сделки составила $12 миллиардов. В нее включено оборудование, вооружение, обучение.

На данный момент F-15QA – это самый продвинутый "Орел" из когда-либо сделанных. Возможно, это машина, максимально близкая к F-15EX, который сейчас так активно обсуждают в ВВС США.

Истребители для Катара оснащены радаром с активной фазированной решеткой AN/APG-63(V)3, а также инфракрасной системой поиска и наведения AN/AAS-42 Tiger Eyes. Самолет получил дополнительные две подвески и может нести до 16 ракет AIM-120A. Также истребитель вооружен новейшими средствами РЭБ и "быстрейшим в мире" бортовым компьютером. Планер F-15QA стал более аэродинамичным.

Самолет для Катара очень похож на российский Су-35С. К сожалению, катарцы – давние покупатели американского оружия, поэтому убедить их купить самолеты "Сухого" не получилось.

От Ирана Катар отделяет Персидский залив. В случае начала войны на Ближнем Востоке теоретически возможно противостояние F-15QA самолетам советского и российского производства. И в этом смысле конкурировать с "катарскими орлами" могут только Су-35С и Су-30СМ.

Александр ИЛЬИН

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