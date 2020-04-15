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Хакерская атака: F-35 дал путевку в жизнь китайскому J-20

Хакерская атака: F-35 дал путевку в жизнь китайскому J-20
Фото:commons.wikimedia.org/emperornie (CC BY-SA 2.0)
Для "двадцатки" копировали целые системы американского истребителя

Китай недавно снял очень убедительное видео с истребителем J-20, которое широко обсуждалось в мировых СМИ. Возможно, это совпадение, однако через некоторое время ролик с Су-57 опубликовало Минобороны РФ. В нем, наконец, российский истребитель продемонстрировал пуск ракеты "воздух-воздух" из внутреннего отсека.

Китайцы уверяют, что их самолет находится в большей готовности, чем российский истребитель. Кроме того, по их мнению, J-20 обладает меньшим ЭПР, в то время как в Су-57 малозаметности уделили слишком мало внимания. Каждый горд Пекин намерен производить минимум 40 истребителей, в то время как с серийным выпуском Су-57 по срокам вообще еще ничего не понятно.

Считается, что у J-20 хорошая авионика и датчики. В 2007 году китайцы "хакнули" американцев и раздобыли чертежи F-35, затем попытки продолжились. В результате, как отмечает The National Interest, система датчиков "двадцатки" очень похожа на Electro-Optical Targeting System (EOTS) производства Lockheed Martin. У "Еврофайтера" и Су-57 системы другие. У J-20 и F-35 она под носом фюзеляжа, а это говорит о том, что самолеты подходят для наземных ударов.

Но есть у Пекина серьезная проблема – двигатели. Сейчас J-20 летают на WS-10B, которые NI считает менее надежными, чем российские АЛ-31Ф. WS-15 еще не готовы, и в плане двигателей китайцам труднее, так как они всегда покупали советские. А скопировать двигатели оказалось тяжелее, чем авионику.

Александр ИЛЬИН

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