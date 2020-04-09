Вместе с "Искандером" комплекс назвали колоссальной угрозой для НАТО

Визитной карточкой российских РВСН, с точки зрения США, являются вовсе не ракеты эпохи холодной войны, спрятанные глубоко в шахтах, а мобильные комплексы, вроде "Тополь-М", "Ярс" и "Искандер".

Американская разведка давно выяснила, где находятся пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, и в случае начала войны, по ним, скорее всего, будет нанесен упреждающий удар.

Гораздо сложнее обстоят дела с мобильными комплексами, которые могут медленно "плестись" по лесным дорогам где-нибудь на Урале и приготовится к пуску ракет меньше, чем за час.

Интересно, что у США таких нет. "Минутмэны" хранятся в шахтах, "Трайденты" на подводных лодках "Огайо". После прекращения действия ДРСМД американцы вернулись к мобильным комплексам с "Томагавками", однако придется потратить время, чтобы вернуть "Грифоны" в новом обличии.

У России же есть "Искандеры". В США считают, что его 9М729 не что иное, как крылатая ракета средней дальности. В России, как известно, это отрицают.

Комплекс очень точный, наведение, в том числе, по ГЛОНАСС. Ракета летит по квазибаллистической траектории. Крыша машины бронирована.

В дополнение к "Искандеру", у Москвы осталась "Точка-У", которая до сих пор на вооружении. Комплекс, помимо ракет с осколочно-фугасной и кассетной боевыми частями, может оснащаться тактическими ядерными ракетами мощностью от 10 до 100 килотонн. Несмотря на то, что система в эксплуатации с 1975 года, но до сих пор эффективна. В конце концов, при такой мощности заряда точность не так важна.

NI особо отмечает, что комплекс – амфибия, то есть может преодолевать водные преграды. В России и Европе это большой плюс. При этом время подготовки к запуску – 16 минут, повторному – 20 минут. Экипаж защищен от с машине от радиации, а также биологического и химического оружия. У России сейчас 24 комплекса "Точка-У".